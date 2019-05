Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeipräsident Michael Pientka eröffnet den Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Braunschweig bei der Polizeiinspektion Gifhorn

Gifhorn (ots)

Gifhorn 25.05.2019

Auf dem Gelände der Polizeiinspektion Gifhorn warten die Organisatoren beim Tag der offenen Tür am 25. Mai mit zahlreichen Attraktionen auf. So gibt es zum Beispiel eine Asservaten-Ausstellung, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, eine Besichtigung der Gewahrsamszellen, ein attraktives Kinderprogramm, spannende Krimilesungen, täuschend echte Lego-Modelle von realen Polizeidienststellen im Landkreis Gifhorn, eine hochinteressante Präventionsmeile, selten zu sehende Sonderfahrzeuge der Polizei sowie beeindruckende Fahrzeuge der Kooperationspartner Feuerwehr, THW, DRK und VW-Unfallforschung, einen realistisch nachgebildeten Tatort, einen brandaktuellen Vortrag zum Thema "Cybercrime" und Beratung durch den Weißen Ring.

Auch der Polizeihubschrauber, die Reiter- und Hundestaffel sowie das Polizeiorchester Niedersachsen sind am Start.

Polizeipräsident Michael Pientka eröffnete die Veranstaltung im Beisein vom scheidenden Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Michael Feistel, dessen Nachfolger Thomas Bodendiek, Gifhorns Erster Stadträtin Kerstin Meyer und Landrat Dr. Andreas Ebel mit folgenden Worten:

"Der Tag der offenen Tür für die Polizeidirektion Braunschweig findet in diesem Jahr bei der Polizeiinspektion Gifhorn statt. Die Gifhorner Polizei hat dafür ein außerordentlich umfangreiches Programm mit vielen Besonderheiten für ein interessiertes Publikum "auf die Beine gestellt". Das Programm bietet kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern viel Abwechslung und interessante Einblicke in das gesamte Repertoire polizeilicher Arbeit.

"Tage der offenen Tür" bei der Polizei sind erfahrungsgemäß Publikumsmagnete. Hautnah können Sie Ihre Polizei erleben. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben bereits bei der Ankündigung dieser Veranstaltung "Blicke hinter die Kulissen" versprochen. Unsere Gäste haben einen bestens vorbereiteten Tag mit spannenden Erfahrungen vor sich. Und diejenigen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben Live dabei zu sein, können dies erstmalig digital miterleben. Ein hochmotiviertes und äußerst engagiertes Social-Media-Team steht bereits in den Startlöchern, diesen Tag online zu begleiten. Stellvertretend für die gesamte Kollegenschaft der Polizeiinspektion Gifhorn einschließlich des Vorbereitungsteams möchte ich mich beim Gifhorner Polizeichef Michael Feistel für die hervorragende Organisation bedanken. Dieses Fest zeigt wie bürgernah, wie eng die Gifhorner Polizei mit der Bevölkerung ihrer Stadt und dem Landkreis verbunden ist. Darüber freue ich mich sehr, spiegelt sich hierin auch die vorbildliche Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern und die Akzeptanz der Polizei in der Öffentlichkeit wider", so der Polizeipräsident bei seiner Begrüßung. Bereits in wenigen Tagen wird Michael Feistel in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger, Polizeidirektor Thomas Bodendiek, nutzte den Tag, um sich bekannt zu machen.

Foto: Michael Pientka (3. von links) eröffnete den Tag der offenen Tür in Beisein von Dr. Andreas Ebel, Thomas Bodendiek, Kerstin Meyer, Michael Feistel, Moderator Karsten Hoffmann (von links).

Im Einzelnen gab es beim Tag der offenen Tür folgende Attraktionen zu bestaunen:

Bühne im Innenhof: Hier findet um 10:00 Uhr die Begrüßung und Eröffnung unseres Tages der offenen Tür durch den Polizeipräsidenten Michael Pientka statt. Zwischen 15:30 und 16:00 Uhr stellt sich in einer "Captains-Fragestunde" der scheidende Inspektionsleiter Michael Feistel den Fragen der Gäste. Karteikarten, auf denen man eine Frage formulieren kann, liegen auf dem Veranstaltungsgelände aus.

Kellergeschoss Altbau: Hier sind unsere Gewahrsamszellen in Augenschein zu nehmen. Als Highlight werden in den Zellen ab 10:30 Uhr Krimi-Lesungen stattfinden. Die Autorin Beate Winter aus Wittingen trägt aus ihrem Lokal-Krimi "Blauäugig" vor. Polizeioberkommissarin Jessica Bensch liest einen verfassten Kurz-Krimi. Dauer: jeweils ca. 30 Minuten.

Erdgeschoss Altbau: Die Lego-Freunde der Gruppe stellen in der Eingangshalle und in einem Büro einige Exponate aus. In einem Büro klären Ansprechpartner des Vereins Weißer Ring über deren Arbeit für Kriminalitätsopfer auf. In einem weiteren Büro befindet sich der Start und Endpunkt unserer Kinder-Safari.

Präventionsmeile: Im Innenhof der Polizeiinspektion informieren und beraten wir Sie im persönlichen Gespräch u.a. zu den Themen: Einbruchschutz, Fahrraddiebstahl, Haustürgeschäfte, Drogenkonsum. Die Verkehrswacht ist mit einem Überschlag-Simulator vor Ort. Zudem können Sie aktuelle Elektro-Streifenwagen und ein Polizeimotorrad in Augenschein nehmen und gerne als Fotomotiv nutzen.

Hindenburgstraße: Auf der Hindenburgstraße vor der Dienststelle präsentieren wir Ihnen Sonderfahrzeuge der Polizei. Unter anderem sind dort ein Wasserwerfer und ein Sonderwagen zu besichtigen. Zudem stellen Mitarbeiter der Braunschweiger Polizei-Taucher ihre Arbeit dar. Weitere "normale" Polizeifahrzeuge (Streifenwagen und -Motorrad) finden Sie im Innenhof.

Fahrzeuggaragen: In den Fahrzeuggaragen bieten wir ab 11:00 Uhr ein kostenloses Kinder-schminken an. Direkt daneben können die Kleinen ihre eigenen Kinder-Polizei-Ausweise anfertigen und unsere Mitarbeiter der Spurensicherung stellen einen typischen Tatort dar.

Besprechungsräume: Die zwei neugeschaffenen Tagungsräume "Aller" und "Ise" bieten seit 2018 einzeln oder kombiniert Platz für interne Beschulungen und größere Besprechungen. Heute informiert Sie im Tagungsraum "Aller" das Fachkommissariat für Betrug in einem Vortrag ab 10:30 Uhr und ab 13:30 Uhr über das Deliktsfeld "Cybercrime". Im Tagungsraum "Ise" stellen unsere Mitarbeiter des Zentralen Kriminaldienstes Asservate aus ihren Fachbereichen aus. Gezeigt werden Exponate aus dem Waffenrecht, von Betäubungsmitteln und Falschgeld.

Auf dem Parkplatz am Knickwall präsentieren sich unsere Partner: Freiwillige Feuerwehr Gifhorn, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, VW-Unfallforschung. Auf der Sportanlage "Bleiche" finden Sie Attraktionen, wie z.B. die Reiter- und Hundestaffel. Dort spielt für Sie das Polizeiorchester und die Kinder finden eine Hüpfburg.

Bühne am Sportplatz: Das Polizeiorchester Niedersachsen spielt heute für Sie mit der Besetzung der Big Band. Die musikalische Unterhaltung läuft von 11:30 bis 12:30 Uhr und von 13:00 bis 14:00 Uhr.

Sportplatz Freifläche: Hier können Sie die Landung und den Start eines Polizeihubschraubers miterleben. Die Landung ist für 12:30 Uhr vorgesehen und der Start soll 16:00 Uhr erfolgen.

Seitliche Grünfläche Sportplatz: Auf diesem Areal gibt die Reiter- und Hundestaffel aus Braunschweig einen eindrucksvollen Einblick in ihre Arbeit mit den Tieren. Moderierte Präsentationen laufen zwischen 10:30 und 11:30 Uhr sowie zwischen 14:30 und 15:30 Uhr.

Nachwuchsgewinnung: In diesem Bereich erklären Ihnen unsere jungen Kollegen alles rund um das Studium an der Polizeiakademie. Direkt daneben befinden sich für die kleineren Gäste zwei Hüpfburgen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt:

Im Innenhof der Polizeiinspektion finden Sie einen Verkaufsstand für Kaffee und Kuchen und eine Ausgabe unserer leckeren Erbsensuppe.

Auf der Stellfläche zwischen dem Polizeigelände und dem Parkplatz Knickwall finden Sie Versorgungsstände für Getränke und Speisen.

Am Sportplatz "Bleiche" finden Sie ebenfalls die Möglichkeit, sich mit Speisen und Getränken zu versorgen.

