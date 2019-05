Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht bei Weyhausen

Weyhausen (ots)

Weyhausen, Bundesstraße 188 06.05.2019, 16.20 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag, 6. Mai, gegen 16.20 Uhr östlich von Weyhausen im Landkreis Gifhorn ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte mit seinem beigefarbenen VW Bora von der B 188 auf die B 248 in Richtung Tappenbeck auffahren. Auf der dortigen Abbiegespur geriet er mit seinem Pkw ins Schleudern und krachte mit der Front seines Fahrzeugs in die Fahrerseite eines Audi Avant, der von einem 52-jährigen Westerbecker gelenkt wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand, jedoch beläuft sich der Schaden am Audi auf rund 10.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte mit seinem VW Bora anschließend zurück und fuhr auf der A 39 in Richtung Wolfsburg davon. Bei ihm soll es sich um einen männlichen Fahrzeugführer handeln. Am Bora soll ein ausländisches, vermutlich osteuropäisches Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Die Polizei Weyhausen bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 05362/93290.

