Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trickdiebe in Zahrenholz

Groß Oesingen (ots)

Groß Oesingen, OT Zahrenholz 15.05.2019, 15.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer mutmaßlichen Trickdiebin, die in der vergangenen Woche im Gifhorner Nordkreis unterwegs war.

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr waren ein 86-jähriger und dessen drei Jahre jüngere Schwester mit Gartenarbeit auf ihrem Grundstück im Eichenring in Zahrenholz beschäftigt. Anschließend suchten sie die Küche ihres Einfamilienhauses auf, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Hierbei ließen sie aber den Schlüssel zur Eingangstür von außen im Schloss stecken. Als der 86-jährige eine halbe Stunde später die Tür öffnen wollte, um wieder hinaus zu gehen, spürte er zunächst einen Widerstand. Als er schließlich mit ganzer Kraft an der Tür zog, kam ihm nach eigenen Worten "eine Frau entgegengeflogen", die die Eingangstür zuvor offenbar festgehalten hatte. Die südländisch wirkende Frau gab an, aus Kroatien zu stammen und bot den Senioren an, Arbeit im Garten oder Putzarbeiten leisten zu wollen. Diese lehnten jedoch ab.

Als die Frau von dannen gezogen war, stellten die Senioren fest, dass jemand in einem Nebenraum eine Schublade durchwühlt, jedoch nichts entwendet hatte. Möglicherweise war eine Komplizin oder ein Komplize der Frau unbemerkt ins Haus gelangt und hatte dort nach Wertsachen gesucht. Die Frau selbst konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 25 Jahre alt, zirka 165 bis 170 Zentimeter groß und korpulent, gepflegte Erscheinung und gepflegt gekleidet, vermutlich aus Südosteuropa stammend.

Zeugen oder mögliche Geschädigte, die Angaben zur Frau machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesendorf, Telefon 05376/97390, in Verbindung zu setzen.

