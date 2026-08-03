Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei Münster vollstreckt vier Haftbefehle an einem Tag

Münster/Greven (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei Münster haben am Samstag (1. August) vier Haftbefehle vollstreckt.

Um 1 Uhr haben sie im Hauptbahnhof einen gesuchten 46-jährigen Türken verhaftet. Bereits zwei Stunden später klickten erneut die Hand-schellen. Die Beamten fanden an der Gartenstraße einen 40-jährigen Deutschen schlafend auf dem Bürgersteig. Gegen beide hatte das Amtsgericht Münster jeweils die Untersuchungshaft wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeordnet. Sie wurden dem Amtsgericht Münster vorgeführt und sitzen jetzt in der Justizvollzugsanstalt Münster.

Kurz vor Mitternacht haben Bundespolizisten dann auf den Bahnanlagen an der Hamburger Straße einen 25-jährigen Deutschen kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Steinfurt, da er die Geldstrafe von 2400 Euro aus einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung schuldig geblieben war. Weil er die geforderte Summe nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Dieser Gang blieb einer 24-jährigen Deutschen erspart. Sie wurde zur gleichen Zeit am Flughafen Münster-Osnabrück bei der Ausreise nach Antalya kontrolliert. Auch sie hatte die Geldstrafe aus einem Strafbefehl des Amtsgerichts Lünen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz nicht vollständig bezahlt. Nach der Zahlung von 513 Euro konnte sie ihren Flug antreten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell