Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 25-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis auf der Autobahn 57 unterwegs

Kleve - Uedem (ots)

Am Samstagmittag, 1. August 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Uedem einen 25-jährigen Bulgaren als Fahrer eines Mercedes mit niederländischen Ausfuhrkennzeichen. Zur Kontrolle legte der Reisende eine gültige bulgarische Identitätskarte vor. Auf Nachfragen zum Führerschein zeigte er ein Foto eines bulgarischen Führerscheins auf seinem Smartphone vor. Augenscheinlich wies dieser Fälschungsmerkmale auf. Eine Abfrage im europäischen Führerscheinregister verlief zudem negativ. Der Bulgare ist somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zwecks weiterer Maßnahmen brachte die Bundespolizei ihn anschließend zur Dienststelle in Kleve. Hier wurde das Smartphone sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bulgare weiterreisen. Die Weiterfahrt untersagte die Bundespolizei.

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