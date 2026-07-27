Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand

Wittlich (ots)

Am 24.07.2026 gegen 16:22 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs der Landstraße 141 in Wittlich zu einem Flächenbrand.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der sich auf etwa 900m² ausgebreitete Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die ersten Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wittlich ergaben, dass ein vermutlich sorglos weggeworfener brennender oder glimmender Gegenstand den Brand verursacht haben dürfte.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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