Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: CO2-Pistole mitgeführt - Bundespolizei stellt 20-Jährigen im Dortmunder Hauptbahnhof

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am 31. Juli berprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Mann. Im Verlauf der Kontrolle stießen die Beamten auf eine CO2-Waffe, die dieser zugriffsbereit mit sich führte.

Gegen 19:30 Uhr kontrollierten die Polizisten den 20-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Dortmund. Im Verlauf der Kontrolle durchsuchten ihn die Bundespolizisten nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen. Die Beamten fanden eine griffbereite Gaswaffe bei dem Korbacher auf. Die Beamten beschlagnahmten die Waffe umgehend vor Ort. Nach erfolgter Belehrung machte der junge Mann keine Angaben zur Sache.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der 20-Jährige seinen Weg fortsetzen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell