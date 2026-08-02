Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zigarettenstummel in Richtung Streife geschnippt - Aggressiver Mann landet nach Platzverweis und Widerstand im Gewahrsam

Dortmund (ots)

Am 1. August missachtete ein Mann einen Platzverweis, kehrte mehrfach zurück und leistete bei seiner Festnahme Widerstand.

Gegen 4 Uhr schnippte ein 48-jähriger Deutscher am Hauptbahnhof Dortmund einen Zigarettenstummel gezielt in Richtung einer Streife der Bundespolizei. Als die Beamten den Mann aus Herten ansprachen und ihn aufforderten, seinen Müll ordnungsgemäß aufzusammeln, reagierte dieser umgehend patzig und aggressiv. Da sich der 48-Jährige nicht beruhigen ließ, sprachen die Uniformierten einen mündlichen Platzverweis aus und drohten für den Fall der Nichtbefolgung Zwangsmaßnahmen an. Der Aggressor entfernte sich zunächst, suchte jedoch nach geraumer Zeit erneut die Konfrontation mit den Polizisten. Auch die mehrfache Androhung einer Gewahrsamnahme hielt ihn nicht von seinem Verhalten ab. Um den Platzverweis durchzusetzen, führten die Einsatzkräfte den Hertener schließlich aus dem Bahnhofsbereich. Obwohl der 48-Jährige angab, einen Zug nehmen zu wollen, begab er sich keineswegs zu den Gleisen. Stattdessen kehrte er kurz darauf erneut zum Hauptbahnhof zurück und pöbelte dort eine weitere Polizeistreife an. Die Beamten nahmen den Pöbler daraufhin fest, um ihn zur Dienststelle zu bringen. Hierbei leistete er aktiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Auch im Gewahrsamsbereich zeigte er sich durchgehend unkooperativ und hochaggressiv. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund verbracht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verunreinigung von Bahnanlagen ein.

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