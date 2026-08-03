Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Sonntagabend, 2. August 2026, kontrollierte die Bundespolizei auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 32-jährigen Iraker. Der Mann reiste zuvor als Fahrer eines in Köln zugelassenen Personenkraftwagens aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien ergab die Entziehung der Fahrerlaubnis und ein auferlegtes Fahrverbot durch die Bußgeldstelle Rhein-Erft-Kreis. Der Beschuldigte legte den Beamten Dokumente vor, aus denen hervorgehen sollte, dass das Bußgeldverfahren abgegolten ist. Nach Rücksprache mit der Polizei Frechen wurde der Führerschein dennoch sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ferner übermittelten die Kollegen der Polizei Frechen einen nationalen Haftbefehl, welcher noch nicht in den Fahndungssystemen hinterlegt war. Demnach ist der Iraker durch die Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls zu verhaften. Durch Zahlung der auferlegten Geldstrafe in Höhe von 900 Euro konnte er die drohende 15-tägige Haftstrafe abwenden. Die Bundespolizei versagte abschließend die Weiterfahrt und gestattete die Weiterreise als Beifahrer.

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