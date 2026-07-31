Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erfolgreiche Fahndung - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Angreifer nach Körperverletzung

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Hagen (ots)

Am 30. Juli griffen Bundespolizisten einen Mann auf, der einen Tag zuvor einen weiteren Mann am Hagener Hauptbahnhof angegriffen haben soll.

Gegen 8 Uhr meldet sich ein 42-jähriger Syrer bei den Beamten am Hauptbahnhof Hagen. Er gab an, durch einen Mann am Vortag körperlich angegriffen worden zu sein. Am Tag der Anzeige seien beide erneut aufeinandergetroffen und diesmal sei der Syrer durch den Mann genötigt und bedroht worden.

Als der Geschädigte im Nahbereich auf den mutmaßlichen Angreifer zeigte, flüchtete dieser bei Erblicken der Streife schlagartig in Richtung Innenstadt. Den Einsatzkräften gelang es, den polnischen Staatsangehörigen kurze Zeit später zu stellen.

Die Uniformierten belehrten den 37-Jährigen, der von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte.

Warum es zur Auseinandersetzung der beiden wohnungslosen Männer kam, ist bislang noch unklar.

Bei einer Durchsuchung des Polen fanden die Beamten zudem ein Einhandmesser und beschlagnahmten es.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Nötigung sowie Bedrohung.

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