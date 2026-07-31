Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Untersuchungshaftbefehle und leitet weitere Strafverfahren ein

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen hat am Donnerstagnachmittag einen Mann festgenommen, der aufgrund von zwei Untersuchungshaftbefehlen gesucht wurde. Darüber hinaus leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, der Hehlerei sowie des Diebstahls ein.

Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen in der Kontrollstelle auf der Bundesautobahn 4 einen 29-jährigen Mann aus dem Kosovo. Dieser war zuvor mit seinem Fahrzeug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist.

Der Mann konnte sich gegenüber den Beamten lediglich mit einem Foto seines französischen Aufenthaltstitels ausweisen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn zwei Untersuchungshaftbefehle wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vorlagen. Daraufhin wurde der Mann festgenommen und durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Smartphone sowie Kopfhörer, die in Alufolie eingewickelt waren. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass es sich hierbei um Hehlerware handele. Darüber hinaus wurden mehrere Kleidungsstücke mit noch angebrachten Etiketten aufgefunden. Einen glaubhaften Nachweis über deren Herkunft konnte der 29-Jährige nicht erbringen. Anschließend wurde der kosovarische Staatsangehörige zur Dienststelle gebracht. Dort wurden seine Fingerabdrücke überprüft und seine Identität zweifelsfrei festgestellt. Die vorgelegten französischen Dokumente wurden über das Gemeinsame Zentrum in Kehl überprüft und bestätigt. Ein gültiger Reisepass ist jedoch nicht hinterlegt.

Neben der Vollstreckung der beiden Untersuchungshaftbefehle, leitete die Bundespolizei gegen den 29-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, der Hehlerei und des Diebstahls ein.

Im Weiteren wurde der Mann über seine Rechte und Pflichten im deutschen Strafverfahren sowie über die Festnahme belehrt und im Anschluss dem Polizeigewahrsamsdienst in Aachen zugeführt.

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