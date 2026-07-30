Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Waffenverbot zu Libori - Bundespolizei stellt an einem Tag vier Verstöße fest

Paderborn (ots)

Für die Dauer des diesjährigen Libori-Festes hat die Bundespolizei eine Allgemeinverfügung für den Hauptbahnhof Paderborn und den Bahnhof Kasseler Tor erlassen. Diese umfasst das Verbot des Mitführens von Waffen und gefährlichen Gegenständen.

Die offensichtliche Notwendigkeit dieser Anordnung belegen allein vier Feststellungen vom Mittwoch (29. Juli) am Hauptbahnhof. Ein 15-Jähriger führte ein verbotenes Butterflymesser mit. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Minderjährige seiner Mutter übergeben. Bei einem 30-Jährigen wurde ein nicht erlaubtes Einhandmesser sichergestellt, bei einem 17-Jährigen ein Tierabwehrspray. Ein alkoholisierter 37-Jähriger drängte sich durch sein aggressives Verhalten in den Fokus der Bundespolizei. Bei ihm wurde ein griffbereites Küchenmesser im Rucksack sichergestellt. Alle Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Bundespolizei appelliert an alle Besucher der Libori-Feierlichkeiten, jede Art von Waffen, gefährlichen Gegenständen und insbesondere Messer zu Hause zu lassen, um gemeinsam ein friedliches und sicheres Fest zu feiern.

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