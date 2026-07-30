Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat - Tatverdächtiger nach Buntmetalldiebstahl in Bonn-Duisdorf festgenommen

Bonn (ots)

In den gestrigen Morgenstunden soll eine Personengruppe am Bahnhof Bonn-Duisdorf versucht haben, Buntmetalle zu entwenden. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Am 29. Juli 2026 gegen 04:15 Uhr meldete ein 21-jähriger Deutscher der Landespolizei NRW einen potenziellen Buntmetalldiebstahl an einer Baustelle hinter dem Bahnhof Bonn-Duisdorf. Er war durch Lärm wach geworden und hatte beim Blick aus dem Fenster mehrere Personen beobachtet, die lange Metallstangen in ein vor Ort abgestelltes Auto luden und Kabeltrommeln hin und her rollten.

Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei machten sich unverzüglich auf den Weg nach Duisdorf. Als sie die Örtlichkeit erreichten, flüchteten die Unbekannten. Im Rahmen einer Verfolgung der Landespolizei konnten sie einen 34-jährigen Tatverdächtigen in dessen Auto (auf der BAB 555) stellen und festnehmen.

Trotz Einsatz eines Hubschraubers und einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die weiteren Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Vor Ort stellten die Beamten drei aufgebrochene Container, sowie Kupferrollen und durchtrennte Kabel fest. Auch Werkzeuge lagen in unmittelbarer Nähe. Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt und die am Tatort vorhandenen Spuren gesichert.

Der Festgenommene wurde durch die Bundespolizei vernommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Erwirkung eines Untersuchungshaftbefehls dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es stellte sich heraus, dass der Wohnungslose bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten auffällig geworden war.

Die Ermittlungen dauern an. Auch die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

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