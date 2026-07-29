Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Geschädigte eines Handydiebstahls im Hagener Hauptbahnhof

Hagen (ots)

Am 8. Juli entwendete ein Mann das Smartphone einer jungen Frau im Hauptbahnhof Hagen.

Gegen 10:40 Uhr hielt sich die Geschädigte vor einem Dönerladen im Hauptbahnhof auf. Dort legte sie ihr Smartphone auf die Theke des Geschäfts. Nachdem sie ihre Bestellung erhalten hatte, verließ sie den Thekenbereich und ließ ihr Handy zurück. Ein 58-jähriger türkischer Staatsangehöriger beobachtete das Geschehen, nahm das Handy an sich und verließ den Bahnhof in unbekannte Richtung. Mitarbeiter des Geschäftes informierten am Folgetag Beamte des Bundespolizeireviers Hagen über den Sachverhalt.

Mithilfe von Überwachungsbildern des Bahnhofs konnten die Bundespolizisten den Beschuldigten am 24. Juli antreffen und seine Identität feststellen. Das entwendete Smartphone konnte im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen jedoch nicht aufgefunden werden. Bei einer entsprechenden Vernehmung machte er keine Angaben.

Die junge Frau konnte bislang nicht identifiziert werden. Sie war schlank und ca. 170-175 cm groß. Ihr Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Sie hatte braune, lange Haare.

Sollten Sie die Person sein oder sie kennen, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0231 562247-0 oder unter der E-Mail : bpoli.dortmund@polizei.bund.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell