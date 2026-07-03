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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: zwei Fahrradfahrer stoßen zusammen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es auf einem Radweg in Ilvesheim zum Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer.

Ein 13-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Feudenheimer Straße in vorgegebener Fahrtrichtung in Richtung Mannheim. Als ihm auf der Brücke über den Neckarkanal ein 67-jähriger Fahrradfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegenkam, stießen beide Radler zusammen. Dabei zog sich der 67-Jährige leichte Verletzungen am Fußgelenk zu. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Ladenburg dauern an. Der 67-jährige Fahrradfahrer sieht nun einem Bußgeld wegen Benutzung des Radwegs entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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