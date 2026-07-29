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BPOL NRW: Mallorca-Urlaub gescheitert - Bundespolizei verhaftet 21-Jährigen
Düsseldorf (ots)
Am gestrigen Dienstagmorgen (28.07.2026) stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Palma de Mallorca/Spanien einen Deutschen fest, nach dem gefahndet wurde. Das Amtsgericht Detmold hatte drei Wochen zuvor einen Untersuchungshaftbefehl wegen mutmaßlichen Betruges gegen den 21-Jährigen erlassen.
Im Laufe des gestrigen Tages wurde der im Kreis Lippe lebende Mann beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt.
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