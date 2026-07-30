Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochnachmittag, 29. Juli 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 34-jährigen Niederländer bei seiner Ausreise nach Palma de Mallorca. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wird. Das Amtsgericht Geldern verurteilte den Mann im Dezember 2023 zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 5,00 Euro. Der Mann zahlte vor Ort die fällige Geldstrafe in Höhe von 600 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 120-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Niederländer seine Reise fortsetzen.

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