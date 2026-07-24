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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen (23.07.2026)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend sind am Sternenplatz zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 30-Jähriger war auf dem Radweg vom Sternenplatz kommend in Richtung Konzilstraße unterwegs. In einer Rechtskurve schaute er zu seinem Hinterreifen, da er dachte, dass dieser Luft verliert. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem 37-Jährigen zusammen, der sich infolge der Kollision eine Verletzung an der Hand zuzog. Der 30-Jährige blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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