POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen (23.07.2026)
Konstanz (ots)
Am Donnerstagabend sind am Sternenplatz zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 30-Jähriger war auf dem Radweg vom Sternenplatz kommend in Richtung Konzilstraße unterwegs. In einer Rechtskurve schaute er zu seinem Hinterreifen, da er dachte, dass dieser Luft verliert. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem 37-Jährigen zusammen, der sich infolge der Kollision eine Verletzung an der Hand zuzog. Der 30-Jährige blieb unverletzt.
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