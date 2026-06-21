Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Krefeld: Nach Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte: Verdächtiger erliegt Verletzungen | Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Polizeieinsatz ist am Abend des Samstags (20. Juni 2026) ein 41-jähriger Krefelder schwer verletzt worden und kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Gegen 20 Uhr waren die Beamten zu einer Körperverletzung im Stadtteil Uerdingen gerufen worden. Dort soll es zwischen dem Mann und Familienmitgliedern zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Beim Eintreffen der beiden Beamten soll der Verdächtige diese mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin hatte einer der Beamten von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Gelsenkirchen die Ermittlungen aufgenommen.

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