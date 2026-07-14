Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolgloser Kabeldiebstahl an Ladesäule in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde eine Ladesäule zum Ziel von Kabeldieben. Gestern Abend (13.07.2026) gegen 22:20 Uhr durchtrennten Unbekannte auf einem Parkplatz in der Schlachthofstraße ein Ladekabel. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute. Ob sie bei ihrer Tat gestört wurden ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden an der Säule konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geschätzt werden. Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch aufgenommen. (SO)

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