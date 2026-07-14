Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Ausreise gescheitert - Bundespolizei verhaftet 18-Jährigen
Düsseldorf (ots)
Am gestrigen Montagmorgen (13.07.2026) stellte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Djerba/Tunesien einen Belgier fest, nach dem gefahndet wurde. Das Amtsgericht Aachen hatte bereits im Juli 2023 einen Untersuchungshaftbefehl wegen mutmaßlichen Diebstahls mit Waffen gegen den erst 18-Jährigen erlassen. Da er trotz ordnungsgemäßer Ladung zum Hauptverhandlungstermin unentschuldigt nicht erschien, wurde die Untersuchungshaft angeordnet.
Im Laufe des gestrigen Tages wurde der in Belgien lebende junge Mann beim zuständigen Amtsgericht dem Haftrichter vorgeführt.
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