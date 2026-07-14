Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Urlaubsreise endet vor dem Abflug - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle über mehr als 5.000 Euro

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Montagmorgen am Flughafen Köln/Bonn eine 30-jährige deutsche Staatsangehörige festgenommen.

Die Frau erschien zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Hurghada (Ägypten). Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sie durch die Staatsanwaltschaft Rottweil gleich in zwei Fällen zur Festnahme ausgeschrieben war.

Den Ausschreibungen lagen ein Betrugsdelikt sowie ein Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zugrunde. Zur Abwendung der Haft hätte die Frau die offenen Geldforderungen einschließlich Verfahrenskosten in Höhe von insgesamt 5.287,00 Euro begleichen müssen.

Da sie den Betrag nicht aufbringen konnte, vollstreckte die Bundespolizei die Haftbefehle. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde die 30-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf eingeliefert. Ihren Flug nach Ägypten trat sie nicht an.

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