Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Graffitisprayer am Rangierbahnhof Oberhausen-Osterfeld vorläufig fest

Oberhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. Juli 2026 nahm die Bundespolizei im Bereich des Rangierbahnhofs Oberhausen-Osterfeld einen mutmaßlichen Graffitisprayer vorläufig fest.

Gegen 03.00 Uhr informierte ein Fahrdienstleiter die Bundespolizei über eine verdächtige Person im Bereich des Rangierbahnhofs. Noch während der Anfahrt trafen die eingesetzten Beamten unmittelbar vor dem Bahnhof auf einen 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der einen Rollkoffer mit sich führte und frische Farbanhaftungen an seiner Kleidung aufwies.

Bei der Durchsuchung des Trolleys stellten die Beamten zahlreiche Graffiti-Utensilien fest, darunter mehrere Spraydosen, Sprühköpfe, Handschuhe, eine Atemschutzmaske sowie eine Trittleiter.

Nach erfolgter Belehrung räumte der Mann ein, im nahegelegenen Güterbahnhof einen Zug mit Graffiti besprüht zu haben. Der betroffene Zug wies auf einer Fläche von rund 15 Quadratmetern Graffiti auf.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf mögliche Zusammenhänge mit bereits im Mai begangenen Sachbeschädigungen. Zu diesem Zeitpunkt wurden mehrere Züge mit einem identischen Motiv besprüht. Eine Beteiligung an diesen Taten bestritt der Beschuldigte.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung des 38-Jährigen angeordnet. Dabei stellten die Beamten weitere Graffiti-Utensilien sowie verschiedene Datenträger sicher.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Ob er für weitere Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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