Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrraddiebstähle verhindert - Drei Männer auf frischer Tat festgestellt.

Bielefeld (ots)

Der Aufmerksamkeit von zwei Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsunternehmens ist es zu verdanken, dass Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Nacht auf Mittwoch (24. Juni) drei mutmaßliche Fahrraddiebe in flagranti erwischt haben.

Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma gaben gegen 2:30 Uhr den Hinweis, dass Ihnen zwei Männer an den Fahrradständern an Gleis 8 des Hauptbahnhofs in Bielefeld aufgefallen sind, die gemeinschaftlich versuchten, mit einer Zange ein Fahrradschloss zu öffnen. Die Streife der Bundespolizei stellte vor Ort einen 36-jährigen Deutschen aus Gütersloh und einen 44-jährigen Deutschen aus Lohne fest.

Nur eineinhalb Stunden später fiel denselben Mitarbeitern der Sicherheitsfirma eine weitere Tathandlung an dem Fahrradständer auf. Dieses Mal beobachteten sie einen Mann dabei, wie er bei einem hochwertigen Pedelec mit einer Akku-Flex versuchte, das Schloss zu öffnen. Die alarmierte Streife der Bundespolizei konnten daraufhin einen weiteren Täter auf frischer Tat feststellen. Der 47-jährige Deutsche aus Bielefeld führte außer der Flex, mehrere Trennscheiben, einen Zimmermannshammer und eine Wasserpumpenzange mit sich.

Die Fahrräder wurden jeweils durch ein Schloss der Bundespolizei mit entsprechendem Hinweis gesichert. Gegen die Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Die mitgeführten Werkzeuge zur Tatbegehung wurden sichergestellt.

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