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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Schlag mit einer Glasflasche: Bundespolizei trennt Kontrahenten

Dortmund (ots)

Am 23. Juni trennten Bundespolizisten drei Personen voneinander. Zuvor hatte es Belästigungen und Faustschläge sowie Schläge mit einer Flasche gegeben.

Gegen 02:35 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger mit seiner 20-jährigen Begleiterin in einem Geschäft am Dortmunder Hauptbahnhof auf. Beim Verlassen des Geschäfts provozierten zwei ukrainische Staatsangehörige den Mann. Dieser zeigte sich unbeeindruckt und setzte seinen Weg fort. Das nahmen die beiden Aggressoren zum Anlass, dem Paar bis zum Haupteingang des Bahnhofs zu folgen. Dort bedrängten sie die aus Unna und Hamm kommenden weiter und drohten ihnen mit körperlicher Gewalt. Der Hammer ging daraufhin auf die beiden Ukrainer zu, um die Situation verbal zu klären. Die beiden Jugendlichen (18 und 19 Jahre alt) griffen ihn unvermittelt mit Faustschlägen an. Einer von ihnen griff dann zu einer auf dem Boden liegenden Glasflasche und schlug mehrmals auf den Kopf des 24-Jährigen ein. Mehrere Streifen der Bundespolizei bemerkten die Auseinandersetzung, trennten die Angreifer, brachten sie zu Boden und fesselten sie. Zur Feststellung der Identität führten die Beamten alle zur nahegelegenen Dienststelle. Nach erfolgten Belehrungen äußerten sich die an der Auseinandersetzung Beteiligten nicht. Eine ärztliche Versorgung wurde ebenfalls von allen abgelehnt. Die beiden syrischen Staatsangehörigen wurden daraufhin entlassen. Kurze Zeit später wurde auch der 19-jährige Ukrainer entlassen. Bei dem 18-jährigen Ukrainer, bei dem eine ED-Behandlung erfolgte, wurden Fingerabdrücke genommen und Lichtbilder angefertigt. Anschließend entließen die Beamten ihn ebenfalls.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte die Videoaufnahmen des Dortmunder Hauptbahnhofs.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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