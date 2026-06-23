BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann am Bahnhof Gronau

Essen (ots) - In der Nacht des 22. Juni zerstört ein Mann mehrere Scheiben in einer S-Bahn. Es entstand hoher Sachschaden. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und regte ein beschleunigtes Verfahren gegen den bereits der Polizei bekannten Mann an. Gegen 23:40 Uhr erhielt die Bundespolizei in Essen die Meldung über eine betriebsfremde Person in ...

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