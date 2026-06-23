Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann am Bahnhof Gronau
Kleve - Gronau (ots)
Am Montagmorgen, 22. Juni 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Deutschen am Bahnhof in Gronau. Im Rahmen der Personalienfeststellung wurde bekannt, dass der Reisende von der Staatsanwaltschaft Münster wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde verhaftet und nach Rücksprache dem Amtsgericht Ahaus noch am selben Tag vorgeführt.
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