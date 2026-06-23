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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Montagmorgen, 22. Juni 2026, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 39-jährigen Deutschen am Bahnhof in Gronau. Im Rahmen der Personalienfeststellung wurde bekannt, dass der Reisende von der Staatsanwaltschaft Münster wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde verhaftet und nach Rücksprache dem Amtsgericht Ahaus noch am selben Tag vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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