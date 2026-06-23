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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchte in Köln und Siegburg fest

Köln, Siegburg (ots)

Am gestrigen Tag gingen den Beamten zwei gesuchte Straftäter ins Netz. Gegen sie lagen Haftbefehle vor.

Gegen 06:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 32-jährigen Deutschen im Kölner Hauptbahnhof. Der Datenabgleich ergab einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Krefeld. Der Mann war wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden.

Gegen 18:30 Uhr wurde schließlich ein 29-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger nach einem Fahrgelddelikt am Bahnhof Siegburg angetroffen. Auch hier verlief der Datenabgleich positiv: Wegen Trunkenheit im Verkehr hatte die Staatsanwaltschaft Köln den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verurteilt.

Da die beiden Wohnungslosen die Geldbeträge nicht entrichten konnten, überstellten die Beamten sie den nahegelegenen Justizvollzugsanstalten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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