Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kein Gras über die Sache gewachsen - Bundespolizei vollstreckt EU-Haftbefehl

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen kann einen 37-jährigen Albaner festnehmen - der Mann wurde international gesucht. Nun wird er nach Spanien überstellt. Am 22.06.2026 kontrollierte die Bundespolizei in Aachen einen albanischen Staatsangehörigen, welcher zuvor aus Belgien eingereist war. Der Albaner konnte sich gegenüber den Beamten mit einem gültigen deutschen Aufenthaltstitel ausweisen, einen Reisepass führte er nicht mit. Im Rahmen einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass nach dem Mann international gefahndet wurde. Bereits im Februar 2024 wurde der seinerzeit in Spanien lebende Albaner durch die spanische Polizei kontrolliert. Beim Erkennen der Polizei ergriff er die Flucht. Die Polizei konnte ihn stellen und 25 Kilogramm Marihuana in seinem PKW auffinden. Es folgte eine Wohnungsdurchsuchung. Hierbei wurden eine Marihuanaplantage sowie ein illegaler Anschluss an das Stromnetz aufgefunden. Der Beschuldigte entzog elektrische Energie in einem Wert von über 46.000 Euro. Weiterhin konnten über 33 Kilogramm Marihuanaknospen sowie 12 weitere Marihuanapflanzen sichergestellt werden. Nach Festnahme am 22.06.2026 durch die Bundespolizei in Aachen wurde der Beschuldigte dem polizeilichen Gewahrsamsdienst in Aachen zugeführt.

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