PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Rucksack am Bahnhof Siegburg

Siegburg/Bonn (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. Dezember 2025 einen Rucksack entwendet haben soll.

Am genannten Tag befand sich die Geschädigte in dem Intercity Express 511 (Fahrtstrecke: Köln Hauptbahnhof - Ulm Hauptbahnhof). Als sie ihren Rucksack für einen Moment unbeobachtet ließ, entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger diesen. Eine Videoauswertung des Bahnhofs Siegburg/Bonn ergab, dass der eine männliche Person gegen 06:15 Uhr den ICE 511 mit dem Rucksack der Geschädigten verließ und schließlich gegen 06:37 Uhr in die S19 in Fahrtrichtung Köln Hauptbahnhof stieg.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bonn die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

   - Männlich
   - Graue Daunenjacke mit weißen Streifen an Ärmeln und Seite
   - Schwarze Kapuzenjacke
   - Blaue Jeanshose
   - Schwarze Sportschuhe
   - Kurze braune Haare mit Geheimratsecken
   - Der Tatverdächtige führte einen dunkelblauen Rucksack der Marke 
     "Patagonia" mit sich.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Ein Bild des Tatverdächtigen kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://t1p.de/01hje

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 07:52

    BPOL NRW: Haftbefehl wegen Körperverletzung - Bundespolizei verhaftet 53-Jährigen

    Düsseldorf (ots) - Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagvormittag (09.06.2026) einen 53-jährigen Deutschen fest, der von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Diese hatte einen Monat zuvor einen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 10:22

    BPOL NRW: Fahndungstreffer am Flughafen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Dortmund (ots) - Am Morgen des 8. Juni vollstreckten Bundespolizisten am Flughafen Dortmund einen Haftbefehl. Gegen 08:25 Uhr erschien ein portugiesischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tirana (Albanien). Zur Überprüfung seiner Personalien legte der Mann seinen Reisepass vor. Bei der Überprüfung seiner Daten in den ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 08:49

    BPOL NRW: Zeitungen zum Schlafen entwendet - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

    Herne (ots) - Am Morgen des 9. Juni meldete die Mitarbeiterin eines Zeitschriftengeschäfts den Diebstahl mehrerer Zeitungen. Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der Tatverdächtige nicht. Gegen 04:10 Uhr meldete sich eine 37-jährige Zeugin bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen. Sie gab an, dass soeben ein Mann zwölf Zeitungen aus der Filiale im Herner Hauptbahnhof ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren