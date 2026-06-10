Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Rucksack am Bahnhof Siegburg

Siegburg/Bonn (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 21. Dezember 2025 einen Rucksack entwendet haben soll.

Am genannten Tag befand sich die Geschädigte in dem Intercity Express 511 (Fahrtstrecke: Köln Hauptbahnhof - Ulm Hauptbahnhof). Als sie ihren Rucksack für einen Moment unbeobachtet ließ, entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger diesen. Eine Videoauswertung des Bahnhofs Siegburg/Bonn ergab, dass der eine männliche Person gegen 06:15 Uhr den ICE 511 mit dem Rucksack der Geschädigten verließ und schließlich gegen 06:37 Uhr in die S19 in Fahrtrichtung Köln Hauptbahnhof stieg.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bonn die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

- Männlich

- Graue Daunenjacke mit weißen Streifen an Ärmeln und Seite

- Schwarze Kapuzenjacke

- Blaue Jeanshose

- Schwarze Sportschuhe

- Kurze braune Haare mit Geheimratsecken

- Der Tatverdächtige führte einen dunkelblauen Rucksack der Marke "Patagonia" mit sich.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Ein Bild des Tatverdächtigen kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://t1p.de/01hje

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