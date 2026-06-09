Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zeitungen zum Schlafen entwendet - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Herne (ots)

Am Morgen des 9. Juni meldete die Mitarbeiterin eines Zeitschriftengeschäfts den Diebstahl mehrerer Zeitungen. Zu den Tatvorwürfen äußerte sich der Tatverdächtige nicht. Gegen 04:10 Uhr meldete sich eine 37-jährige Zeugin bei der Bundespolizei in Gelsenkirchen. Sie gab an, dass soeben ein Mann zwölf Zeitungen aus der Filiale im Herner Hauptbahnhof entwendet habe. Als sie den polnischen Staatsangehörigen auf den Diebstahl ansprach, verließ dieser wortlos die Filiale. Daraufhin informierte die Hernerin die Bundespolizei. Bereits vor dem Eintreffen der Streife hatte sich der Mann aus den entwendeten Zeitungen im Bahnhof eine Schlafstätte gebaut. Da seine Identität vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, begleitete der Wohnungslose nach erfolgter Belehrung die Beamten zur Dienststelle der Bundespolizei in Gelsenkirchen. Dort stellten die Einsatzkräfte seine Identität mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei fest. Auch nach einer schriftlichen Belehrung in seiner Landessprache äußerte sich der Beschuldigte nicht zu den Tatvorwürfen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 26-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

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