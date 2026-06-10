Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Haftbefehl wegen Körperverletzung - Bundespolizei verhaftet 53-Jährigen
Düsseldorf (ots)
Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagvormittag (09.06.2026) einen 53-jährigen Deutschen fest, der von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Diese hatte einen Monat zuvor einen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den im Juli 2023 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst.
Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen konnte der in Hamm lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell