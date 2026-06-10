Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen Körperverletzung - Bundespolizei verhaftet 53-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagvormittag (09.06.2026) einen 53-jährigen Deutschen fest, der von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Diese hatte einen Monat zuvor einen Haftbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den im Juli 2023 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen konnte der in Hamm lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

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