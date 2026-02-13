PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einreise- und Aufenthaltsverbot - Bundespolizei nimmt Mann im Dortmunder Hauptbahnhof fest

Dortmund (ots)

Am 12. Februar stellten Einsatzkräfte im Dortmunder Hauptbahnhof einen äthiopischen Staatsangehörigen nach einem Fahrgelddelikt fest. Nach der Überprüfung seiner Personalien erfolgte die Festnahme.

Gegen 00:10 Uhr kontrollierten die Beamten den 35-Jährigen, der mit dem ICE 842 von Münster Hbf. nach Dortmund Hbf. ohne Fahrschein gefahren war. Die Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der wohnungslose Mann durch die Ausländerbehörde Stuttgart zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn lag ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland vor.

Die Beamten nahmen den Äthiopier fest, hielten Rücksprache mit der Kriminalwache Dortmund und brachten den Mann anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund. Von dort aus übernahm das zuständige Ausländeramt die weiteren Maßnahmen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie Erschleichen von Leistungen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:02

    BPOL NRW: Weiberfastnacht im Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei zieht Bilanz

    Köln (ots) - Am Donnerstag (12. Februar) wurde in den Karnevalshochburgen ausgelassen gefeiert. Aufgrund des regnerischen Wetters reisten zwar insgesamt weniger Jecke mit der Bahn an, als in den Vorjahren. Dennoch verzeichnete die Bundespolizei im Zuständigkeitsbereich rund um den Kölner Hauptbahnhof ein erhöhtes Aufkommen an Straftaten. Bereits in den frühen ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:13

    BPOL NRW: Mann will Strafantrag bei Bundespolizei zurücknehmen und wird festgenommen

    Münster (ots) - Den Aufenthalt auf der Wache der Bundespolizei hat sich ein 18-jähriger Mann sicherlich auch anders vorgestellt. Zusammen mit einem Begleiter erschien er am Mittwochnachmittag (11. Februar) auf der Wache und gab an, dass er einen im September 2025 gestellten Strafantrag wegen Körperverletzung gegen seinen Begleiter zurücknehmen möchte. Zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren