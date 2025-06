Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einmal Freibad - 6000 Euro - Haftbefehl bei Grenzkontrolle an Nebenübergang

Aachen Herzogenrath (ots)

Die Vorfreude auf das kühle Nass führte bei vier Niederländern am 21.06.25 zu einem jähen Ende. Auf der Kirchrather Strasse fuhren sie gegen 12:00 Uhr in Badebekleidung in eine Kontrollstelle der Bundespolizei Aachen. Bei der Überprüfung des Personendaten wurde einer der Insassen bereits nervös. Gegen den 31-jährigen Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aus dem Jahr 2023. Insgesamt 6000 Euro oder 150 Tage Haft waren für den Mann noch zu erbringen. Ganz ungestraft kamen die anderen Mitfahrer der Badegruppe auch nicht davon. Jeder erhielt eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz, wegen Einfuhr geringer Mengen von Marihuana in das Bundesgebiet. Der 31-Jähige versuchte seine Geldstrafe mit seiner Bankkarte zu begleichen. Da diese limitiert war, mussten seine Mitstreiter in die Bresche springen um die Gesamtsumme aufzubringen. Dadurch entging er der Haft. Ob sich die Gruppe an diesem Tag noch abkühlen konnte ist indes nicht bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell