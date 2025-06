Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Sonntagvormittag, 22. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 36-jährigen Serben im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Sarajewo. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Berlin mit Haftbefehl aufgrund des Fernbleibens zur Hauptverhandlung wegen Diebstahl gesucht wird. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt. Anschließend erfolgte die Einlieferung in das Gefängnis in Geldern-Pont.

