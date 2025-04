Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt drei Männer mit gefälschten Dokumenten auf der Autobahn 57 in Goch fest; im Rahmen der angeordneten Wohnungsdurchsuchungen wurde eine Schusswaffe mit Munition sichergestellt

Kleve - Goch - Köln - Bergheim (ots)

Die Bundespolizei hat am 31. März 2025, um 23:15 Uhr drei türkische Staatsangehörige im Alter von 29, 30 und 31 Jahren als Fahrzeuginsassen in einem Mietwagen Audi Q 8 auf der Autobahn 57 am Rastplatz Kalbecker Forst im Rahmen der Grenzkontrollen kontrolliert. Alle drei Insassen wiesen sich mit gefälschten Identitätskarten aus. Die Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wurden durch die zuständige Richterin beim Amtsgericht Kleve Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen erlassen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten die Beamten in der Wohnung des Fahrers eine scharfe Schusswaffe mit Munition auffinden und sicherstellen. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurde ein Beschluss zur Abschiebehaft durch das zuständige Amtsgericht erlassen, da dieser in Deutschland als abgelehnter Asylbewerber registriert ist. Der 31-jährige Beifahrer wurde in die Niederlande zurückgewiesen. Der 29-jährige Mitfahrer wurde mit einer Anlaufbescheinigung zum zuständigen Ausländeramt entlassen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, Urkundenfälschung, Fahren- ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das neue-psychoaktive-Stoffe Gesetz ein.

