Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Regionalexpress 13 am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Samstagmittag, 07. September 2024 überprüfte die Bundespolizei Reisende der Regionalbahn 13 im grenzüberschreitenden Zug von Venlo nach Hamm. Um 12.10 Uhr wurden auch die Personalien eines 35-jährigen Algeriers am Bahnhof in Kaldenkirchen mit den polizeilichen Datenbänken abgeglichen. Hierbei ist eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund einer Verurteilung vom Amtsgericht Mannheim bekannt geworden. Der Reisende wurde wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 540 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen verurteilt. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Da der Mann die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte brachte ihn die Bundespolizei zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt nach Willich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell