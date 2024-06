Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Erneuter Einbruch in Bäckerei

Odenthal (ots)

Am Sonntagmorgen (23.06.) ist die Polizei Rhein-Berg zu einem Einbruch in eine Bäckerei in Osenau gerufen worden. Es handelte sich um den zweiten Einbruch innerhalb von zwei Wochen in diese Filiale in der Straße Hofer Aue. Aus diesem Grund war die Tür bislang nur provisorisch repariert worden. Nun ist die Bäckerei erneut von Einbrechern heimgesucht worden.

Unbekannte haben die Tür in der Nacht zu Sonntag erneut gewaltsam aufgebrochen und einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Festgestellt wurde die Tat morgens gegen 05:30 Uhr, als ein Lieferant an der Bäckerei eingetroffen war. Am Vorabend gegen 21:30 Uhr war die Tür nach Zeugenangaben noch unbeschädigt.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell