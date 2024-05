Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Fluchtversuch - 24-Jähriger tritt, beschimpft und bespuckt Bundespolizisten

Gelsenkirchen - Meiningen (ots)

Am Samstagmittag (25. Mai) wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen, über einen mutmaßlichen Diebstahl in einem Zug Richtung Gelsenkirchen informiert. Nach Einfahrt des Zuges versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Während seiner Festnahme griff er die Beamten an, beleidigte und bespuckte diese.

Gegen 11:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier am Gelsenkirchener Hauptbahnhof durch eine Reisende über eine lautstarke Streitigkeit in einem Flixtrain informiert. Dieser Zug traf wenige Minuten später im Hauptbahnhof Gelsenkirchen ein. Bei der verbalen Auseinandersetzung soll es um ein mutmaßlich gestohlenes Smartphone gegangen sein. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem Bahnsteig zu Gleis 4, an dem die Bahn wenig später eintraf. Bei dem Halt des Zuges, wurden die Polizeibeamten auf einen 24-Järigen aufmerksam, der fluchtartig den Flixtrain verließ. Dabei überquerte der libysche Staatsbürger den Gleisbereich. Die Uniformierten stellten den Flüchtigen an einer Böschung, nahmen ihn vorläufig fest und führten ihn der Bundespolizeidienststelle zu. Dabei zeigte er sich uneinsichtig und verbal aggressiv. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem ein Cuttermesser bei dem aggressiven Mann auf und stellten dieses sicher.

Das gestohlene Smartphone händigte der Beschuldigte dem 46-jährigen Deutschen kurz vor seinem Fluchtversuch aus, als dieser ihn als mutmaßlichen Dieb seines Mobiltelefons identifizierte.

In der Bundespolizeiwache sollte die Identität des Mannes aus Meiningen mittels eines Fingerabdruckscans festgestellt werden. Als die Beamten den Tatverdächtigen aufforderten aufzustehen, stellte dieser sich schlafend und ließ sich immer wieder fallen. Nach mehrfacher Aufforderung, trat er schließlich nach den Polizisten und richtete sich schreiend auf. Als er die Anweisung bekam, sich kooperativ zu Verhalten und sein aggressives Handeln zu unterlassen, spuckte er einen der Bundespolizisten unvermittelt an und trat weiterhin um sich. Daraufhin wurde der Aggressor zu Boden gebracht und fixiert. Dagegen wehrte er sich vehement, trat um sich, versuchte die Anbringung der Handfesseln zu verhindern und spuckte die Beamten an.

Mittels eines amtlichen Schreibens wurde die Identität des 24-Jährigen zweifelsfrei festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit des Libyers. Anschließend führten die Bundespolizisten ihn dem Polizeigewahrsam in Gelsenkirchen zu. Er wird sich nun wegen des tätlichen Angriffes und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls mit Waffen, unerlaubten Aufenthaltes, Beleidigung, sowie des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen verantworten müssen.

