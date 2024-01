Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt auf frischer Tat ertappte Taschendiebe fest

Essen - Unna - Gifhorn (ots)

Am gestrigen Morgen (22. Januar) sollen zwei Männer in einem Schnellzug in Richtung Düsseldorf, gleich zweimal mit einem Trick versucht haben, das Gepäckstück einer jungen Frau zu stehlen. Bundespolizisten stellten die Tatverdächtigen und nahmen einen von ihnen fest.

Gegen 9 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen darüber informiert, dass sich in dem ICE 646 (Berlin - Düsseldorf) zwei mutmaßliche Taschendiebe aufhalten sollen. Zuvor soll die Geschädigte im Halbschlaf beobachtet haben, wie die beiden 32-Jährigen sich von zwei Seiten näherten. Einer von ihnen soll dann seinen Mantel über das neben ihr liegende Gepäckstück gelegt haben, um die Tathandlung zu verdecken. Als die algerischen Staatsbürger bemerkten, dass die 35-Jährige nicht schlief, sollen sie von der Tasche abgelassen und das Zugabteil verlassen haben. Im Laufe der Fahrt sollen die Tatverdächtigen noch ein weiteres Mal, mit dem selben Trick versucht haben, das Eigentum der Gifhornerin zu entwenden. Erst nach Ansprache der Deutschen, ließen die Männer von ihrem Vorhaben ab und verließen das Abteil in unterschiedliche Richtungen.

Die Beamten stellten den Wohnungslosen und den Unneraner bei dem Ausstieg aus dem Zug und führten sie den Wachräumen im Hauptbahnhof Essen zu. Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus Unna in der Vergangenheit mehrfach aufgrund von Taschendiebstählen in Erscheinung trat. Zudem stellten die Bundespolizisten mehrere Fotos von Diebesgut auf den Smartphones der Algerier und Wochenkarten für die Zugstrecke zwischen Dortmund und Köln fest. Außerdem ergaben Überprüfungen, dass der Unneraner sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Die Bundespolizisten stellten die Mobiltelefone und die Zugtickets sicher und leiteten gegen die 32-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zudem wird sich der Mann aus Unna wegen des unerlaubten Aufenthalts verantworten müssen. Aufgrund dessen, dass er in der vergangenen Woche auch schon wegen mehrerer Eigentumsdelikte auffiel, wurde er festgenommen und dem Polizeigewahrsam Essen zugeführt.

