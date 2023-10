BPOL NRW: Passant mit Pfefferspray attackiert - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots) - Am gestrigen Tag (19. Oktober) beging ein junger Mann am Hauptbahnhof Dortmund etliche Vergehen hintereinander. Bundespolizisten nahmen ihn schließlich in Gewahrsam. Gegen 13 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof einen 18-Jährigen, da dieser sich auffällig beim Erblicken der Beamten verhielt. Überprüfungen ...

