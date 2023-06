Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Videoüberwachung überführt Diebe im Hauptbahnhof Bielefeld

Bielefeld (ots)

Mit Bildern aus der Videoüberwachung im Hauptbahnhof Bielefeld hat die Bundespolizei am Wochenende zwei Diebe überführt.

Am Samstagmorgen (3. Juni) bemerkte ein Beamter der Bundespolizei auf den Livebildern der Überwachungskameras zwei Männer, die verschiedene Personengruppen auf einem Bahnsteig verdächtig beobachteten. Der Beamte hielt die zwei Verdächtigen mit den Kameras weiter im Blick. Nur kurze Zeit später sah er, wie einer der beiden versuchte einen auf den Treppen zum Boulevard schlafenden Mann etwas aus der Hose zu ziehen. Nachdem dies misslang, verließ er die Örtlichkeit und der andere Mann näherte sich dem Schlafenden. Diesmal gelang der Diebstahl, jedoch wurde das Opfer durch den Zuruf einer Zeugin aufgeweckt. Er realisierte die Situation und konnte dem Täter das gestohlene Handy sofort wieder aus der Hand nehmen. Der Täter flüchtete daraufhin in Richtung Haupthalle und wurde dort durch alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei gestellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 31-jährigen algerischen Staatsangehörigen sowie den bis dato unbekannten Begleiter ein.

Einen Tag später, am Sonntagmorgen (4. Juni), ließ ein 16-Jähriger seinen Rucksack eine Zeit lang unbeaufsichtigt auf einem Bahnsteig stehen. Nach dem Einstieg in einen Anschlusszug bemerkte der aus dem bayerischen Roth stammende Jugendliche den Diebstahl seines Tablets aus dem Rucksack und informiert die Bundespolizei. Eine Videoauswertung ergab, dass ein Mann den unbeaufsichtigten Rucksack an sich nimmt, einige Meter weiter einen Gegenstand herausnimmt und den Rucksack zurücklässt. Wenige Stunden später erkannten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Dieb im Hauptbahnhof wieder und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 49-jährigen Deutschen ein. Das Diebesgut wurde nicht mehr aufgefunden.

