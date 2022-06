BPOL NRW: Verurteilte Frauen verhaftet - Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehle in Essen

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück (ots) - Am Dienstagabend (31. Mai) hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter am Bielefelder Hauptbahnhof verhaftet. Der 40-jährige Mann fiel auf, weil er die Eurobahn von Rheda-Wiedenbrück bis Bielefeld ohne Fahrschein nutzte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Detmold den in ...

