Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Minderjährigen nach Brand in S19 in Gewahrsam

Hennef (Sieg) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag zündete ein Mann ein Feuer auf dem Boden der S19, die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam und fand zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel auf.

Am 18.04.2021 gegen 23:30 Uhr wurde die Bundespolizei an die S19 am Bahnhof Hennef/Sieg gerufen, wo Mitarbeiter der DB Sicherheit GmbH einen 17-jährigen Tunesier festhielten. In Zeugenbefragungen ermittelten die Beamten, dass der junge Mann mehrere Papierblätter angezündet und auf den Boden der S-Bahn geworfen habe, bis die Zeugen einschritten und ihn aufhielten. Der Boden des Zuges wurde durch den Brand beschädigt, der Zug konnte jedoch nach Reinigung seine Fahrt fortsetzen.

Die Bundespolizisten nahmen den Minderjährigen in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle fanden sie ca. 1,6g Haschisch auf, was sichergestellt wurde.

Nachdem Ermittlungsverfahren wegen "Sachbeschädigung" und "Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz" eingeleitet wurden, übergaben die Bundespolizisten den wohnungslosen Tatverdächtigen an eine Jugendschutzeinrichtung in Köln.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell