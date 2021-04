Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen bei Dudendorf (LK VR)

Dudendorf (LK VR) (ots)

Am 04.04.2021, gegen 23:56 Uhr, kam es auf der Gemeindestraße zwischen der L19 und der Ortslage Dudendorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der PKW Seat des 19-jährigen Fahrzeugführers kam in Fahrtrichtung Dudendorf nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Liegen. Sowohl der Fahrzeugführer als auch der 19-jährige Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden bei dem Verkehrsunfall jedoch schwer verletzt. Mit Hand- bzw. Schulterfraktur wurden die Personen durch den Rettungsdienst in das Klinikum Rostock Südstadt verbracht. Am verunfallten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Beide Personen sind deutsche Staatsangehörige.

