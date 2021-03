Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zugführer von Laserpointer geblendet - Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen

Aachen - Dahlem - Eifel (ots)

Am Freitag den 26.02.21 gegen 21:40 Uhr wurde ein Zugführer der RE 22 (Zug-Nr.:10057) auf der Strecke Köln Hauptbahnhof in Fahrtrichtung Trier Hauptbahnhof bei der Einfahrt in den Bahnhof Dahlem (Eifel) mit einem Laserpointer geblendet.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG setzte die Leitstelle der Bundespolizei Aachen von dem Vorfall in Kenntnis. Es wurde sofort eine Streife zum Bahnhof Dahlem entsandt. Bei Eintreffen konnte keine verdächtige Person angetroffen werden. Durch die Blendung des Zugführers nahm die unbekannte Person eine Gefährdung der Zugreisenden billigend in Kauf.

Die Bundespolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet Reisende oder Passanten um Mithilfe:

- Wer hat am Freitag (26.02.21) gegen 21:40 Uhr verdächtige Personen am Bahnhof Dahlem bemerkt und kann sachdienliche Angaben zu dem Vorfall mit dem Laserpointer machen?

Sachdienliche Angaben können über die bundesweit geschaltete Hotline der Bundespolizei unter: 0 800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.

