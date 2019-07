Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Haftbefehle und eine Aufenthaltsermittlung vollstreckt Bundespolizei nimmt mit drei Haftbefehlen gesuchte Frau fest.

Bielefeld/Münster (ots)

Eine 37 Jahre alte deutsche Staatsangehörige, kontrollierten Beamte der Bundespolizei Münster am gestrigen Donnerstagabend im Bielefelder Hbf. Gegen die in Dudweiler (Saarland) geborene Frau bestanden gleich 3 Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aurich. Gefahndet wurde nach der in Emden lebenden Frau wegen Diebstahl in zahlreichen Fällen. Die 1300,- Euro, die die polizeibekannte Frau zahlen sollte, um der Haft zu entgehen, konnten von ihr nicht aufgebracht werden. Wegen einer weiteren Straftat sucht die Staatsanwaltschaft in Aurich aktuell nach der Frau, die die nächsten 95 Tage in einer Haftanstalt in Bielefeld verbringen wird.

