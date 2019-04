Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gleise in Hagen überquert, Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Hagen (ots)

Bundespolizisten haben am heutigen Morgen (25. April) einen mit Haftbefehl gesuchten 30-jährigen Mann in Hagen festnehmen können.

Ein 30-jähriger Mann aus Bochum überquerte am Morgen im Hauptbahnhof Hagen unbefugt die dortigen Gleise. Bundespolizisten beobachteten das gefährliche Fehlverhalten des Mannes und sprachen den deutschen Staatsangehörigen darauf an. Als sie allerdings anschließend seine Identität überprüften stellte sich schnell heraus, dass er wegen Erschleichen von Leistungen mit Haftbefehl gesucht wurde. Im August vergangenen Jahres ist der Mann zu einer Geldstrafe von 695 Euro verurteilt worden, die er allerdings bislang nicht zahlte. Da der 30-Jährige den Betrag heute auch nicht aufbringen konnte, drohten im ersatzweise 60 Tage Freiheitsstrafe. Erst ein Anruf bei einem Freund brachte ihm die erhoffte Erleichterung. Dieser zahlte die geforderte Geldsumme bei der Bundespolizei in Hagen ein.

Bevor beide Männer die Wache verließen, wurde gegen den 30-Jährigen ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro für sein gefährliches Fehlverhalten,dem Überqueren der Bahngleise, ausgesprochen.

