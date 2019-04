Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl von Steuerungskabel sorgte für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Paderborn und Bielefeld - Die Bundespolizei bittet um Hinweise!

Paderborn (ots)

Am 25.04.2019 in der Zeit von 01.30 Uhr bis 03.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Höhe der Dubelohstraße in Paderborn Steuerungskabel der Deutschen Bahn.

Aufgrund des Diebstahls kam es zum Ausfall / Störung wichtiger Signalanlagen, die zu erheblichen Beeinträchtigen im Bahnverkehr auf der DB Strecke von Paderborn nach Bielefeld führten.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bittet die Bundespolizei nun um Hinweise und fragt: Wer hat am 25.04.2019 in der Zeit 01.30 Uhr bis 03.30 Uhr im Bereich der Dubelohstraße in Paderborn verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell