Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Schleuser auf der BAB 44 fest und vollstreckt Haftbefehl

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat auf der BAB 44 (Fahrtrichtung Belgien), am Rastplatz Tunnel, einen 56-jährigen Schleuser und 7 geschleuste Personen vorläufig festgenommen.

Der 56-Jährige wollte die Grenze von Deutschland nach Belgien mit 7 weiteren Insassen überqueren, als er von einer Streife der Bundespolizei angehalten wurde. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer sich ordnungsgemäß ausweisen. Eine der PKW-Insassen zeigte einen verfälschten französischen Reisepass vor. Bei einem weiteren Mitfahrer stellte man bei eingehenden Überprüfungen insgesamt -5- Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung in Strafverfahren wegen Erpressung, Betrug und Urkundenfälschung fest. Weitere Insassen des Schleuserfahrzeugs waren in Deutschland bereits erfasst. Es handelt sich um geduldete sowie im laufenden Asylverfahren befindliche Personen. Andere wiederum besaßen Bescheinigungen über laufende Asylverfahren in Frankreich. Die festgestellten Personen wurden wegen ausländerrechtlicher Verstöße beanzeigt und an die für sie zuständigen Ausländerämter beziehungsweise Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Die Ermittlungen gegen den Schleuser laufen derzeit noch im In- und Ausland. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der unter empfindlichen Auflagen wieder außer Kraft gesetzt wurde. Unter anderem wurde ihm eine Ausreiseuntersagung erteilt.

Am Hauptbahnhof konnte zudem ein Haftbefehl gegen einen 27-Jährigen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt vollstreckt werden. Die Person wurde wegen mehrerer Eigentumsdelikte gesucht. Er muss jetzt eine fast 5-monatige Haftstrafe absitzen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

