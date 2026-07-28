Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta - Diebstahl von Elektrokabeln von Ladesäulen

Cloppenburg/Vechta (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 28. Juli 2026 kam es im Landkreis Vechta zu mehreren Diebstählen von Elektrokabeln an Fahrzeug-Ladesäulen. Die Täter schlugen u.a. gegen Mitternacht in Vechta, Falkenrotter Straße, auf dem Parkplatz des dortigen Möbelhauses zu. Hier wurden an 5 Säulen die Ladekabel abgetrennt und entwendet. Auch in Lohne wurden Ladekabel von Ladesäulen abgetrennt, der Tatort hier: Der Gewerbering. Hier wurden auf dem Gelände zweier Gewerbebetriebe die Säulen angegangen.

Das Phänomen "Diebstahl von Ladesäulenkabeln" durch Abtrennen gibt es bereits seit längerer Zeit in Teilen von Niedersachsen, jetzt ist diese Tatbegehungsweise offensichtlich auch in der hiesigen Region angekommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta, bzw. Lohne.

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