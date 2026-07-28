PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta - Diebstahl von Elektrokabeln von Ladesäulen

Cloppenburg/Vechta (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 28. Juli 2026 kam es im Landkreis Vechta zu mehreren Diebstählen von Elektrokabeln an Fahrzeug-Ladesäulen. Die Täter schlugen u.a. gegen Mitternacht in Vechta, Falkenrotter Straße, auf dem Parkplatz des dortigen Möbelhauses zu. Hier wurden an 5 Säulen die Ladekabel abgetrennt und entwendet. Auch in Lohne wurden Ladekabel von Ladesäulen abgetrennt, der Tatort hier: Der Gewerbering. Hier wurden auf dem Gelände zweier Gewerbebetriebe die Säulen angegangen.

Das Phänomen "Diebstahl von Ladesäulenkabeln" durch Abtrennen gibt es bereits seit längerer Zeit in Teilen von Niedersachsen, jetzt ist diese Tatbegehungsweise offensichtlich auch in der hiesigen Region angekommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta, bzw. Lohne.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 11:30

    POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - -es liegen aktuell keine Meldungen vor- Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle -PHK Meiners- Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 11:29

    POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne- Kupferdiebstahl In der Nacht zu Montag, 27. Juli 2026, zwischen 17.00 Uhr und 08:30 Uhr, montierten unbekannte Täter Abdeckplatten aus Kupfer von einer Grundstücksmauer eines Bekleidungsgeschäftes in der Josefstraße. Insgesamt wurden 8 Platten von je 3m Länge entwendet, daher dürften die Täter ein größeres Fahrzeug zur Tatausführung entwendet haben. Der Sachschaden, der durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren